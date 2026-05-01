Sondaggi | cala il governo il campo largo in vantaggio nelle proiezioni

I sondaggi diffusi il 1 maggio indicano un calo nel consenso per il governo guidato da Meloni, mentre il campo largo, formato dall'unione delle opposizioni, si posiziona in vantaggio nelle proiezioni elettorali. I dati sono stati raccolti da Emg e Youtrend e mostrano una diminuzione del sostegno al governo rispetto alle rilevazioni precedenti. Le proiezioni suggeriscono una preferenza crescente per le forze di opposizione.

? Cosa sapere Sondaggi Emg e Youtrend del 1 maggio mostrano il calo del governo Meloni.. Il campo largo risulta in vantaggio nelle proiezioni elettorali grazie all'unione delle opposizioni.. Le ultime rilevazioni politiche condotte da Emg e Youtrend indicano un netto calo del gradimento verso l’attuale esecutivo guidato da Meloni, mentre la coalizione del campo largo emerge come la forza prevalente nelle proiezioni elettorali. I dati raccolti in questa mattinata di venerdì 01 maggio 2026 evidenziano una trasformazione profonda nel sentimento degli elettori italiani. Le analisi incrociate dei sondaggi mostrano che la fiducia verso il governo è in una fase di contrazione, con un decremento della popolarità che mette sotto pressione la stabilità politica dell’attuale maggioranza.🔗 Leggi su Ameve.eu

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