Cornigliano devozione ai Giardini Melis | arriva la Madonna D’Anglona

A Cornigliano, i Giardini Melis ospitano una devozione alla Madonna D’Anglona, con una processione religiosa prevista. Nell’area, vengono allestite esposizioni di musei genovesi, creando un collegamento tra manifestazioni religiose e culturali. Durante le serate, vengono serviti piatti tipici lucani, offrendo un momento di condivisione gastronomica. La manifestazione combina tradizione religiosa e iniziative culturali, coinvolgendo la comunità locale e i visitatori.

? Domande chiave Quali piatti tipici lucani potrete gustare ogni sera ai Giardini Melis?. Come si intrecciano la processione religiosa e le mostre dei musei genovesi?. Chi accompagnerà la Madonna D'Anglona durante la solenne processione di martedì?. Dove si svolgeranno le attività sportive e gli incontri culturali della festa?.? In Breve Programma dal 30 maggio al 2 giugno con musica, sport e incontri culturali.. Ristorazione lucana tipica disponibile ogni sera dai Giardini Melis dalle ore 20.. Processione martedì alle 19 con Confraternite, Filarmonica di Cornigliano e Gruppo Storico Sestrese.. Mostre al MUCE Certosa e al museo viadelcampo29rosso attive tra marzo e settembre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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