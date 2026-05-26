Festeggiamenti per la Madonna D' Anglona 2026 ai Giardini Melis con processione musica e specialità lucane

Notizia in breve

A Cornigliano si sono svolti i festeggiamenti per la Madonna D'Anglona 2026 nei Giardini Melis, organizzati dall'A.P.S dei Lucani. La giornata ha visto una processione, musica dal vivo e assaggi di specialità lucane. La celebrazione ha coinvolto la comunità locale, che ha partecipato alle varie attività previste. L’evento si è concluso senza incidenti, con un'affluenza significativa di partecipanti.