Festeggiamenti per la Madonna D' Anglona 2026 ai Giardini Melis con processione musica e specialità lucane
A Cornigliano si sono svolti i festeggiamenti per la Madonna D'Anglona 2026 nei Giardini Melis, organizzati dall'A.P.S dei Lucani. La giornata ha visto una processione, musica dal vivo e assaggi di specialità lucane. La celebrazione ha coinvolto la comunità locale, che ha partecipato alle varie attività previste. L’evento si è concluso senza incidenti, con un'affluenza significativa di partecipanti.
A Cornigliano tornano i festeggiamenti per la Madonna D'Anglona 2026, evento a cura di A.P.S dei Lucani a Genova. Da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno ricco calendario di eventi presso i giardini Melis, con musica, incontri, esibizioni e sport. Martedì alle ore 19 è in programma la processione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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