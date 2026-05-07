La devozione alla Madonna di Pompei

La devozione alla Madonna di Pompei ha radici nel XIX secolo, quando un sacerdote fondò un santuario dedicato alla Vergine. La pratica di recitare la supplica alla Regina del Santo Rosario si è diffusa nel tempo come modo per chiedere protezione e intercessione. La devozione si è consolidata attraverso numerose apparizioni e testimonianze di fedeli, dando origine a un culto che ancora oggi conta molti sostenitori.

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Come e quando è nata la devozione alla Madonna di Pompei e perché viene recitata la supplica alla Regina del Santo Rosario. Servizio di Francesco Durante TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - La devozione alla Madonna di Pompei La devozione alla Madonna di Pompei Notizie correlate Madonna del Carmine: restauro e ritorno alla devozioneIl simulacro della Madonna del Carmine ha riacquistato il suo antico splendore nella città di Catanzaro, tornando alla venerazione dei fedeli dopo un... San Luca, furto alla Madonna: Zuppi chiede la restituzione dei gioielli, simbolo di fede e devozione per Bologna.San Luca sotto assedio: l'arcivescovo Zuppi chiede la restituzione dei gioielli dopo il furto L'arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, ha... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Papa a Pompei. Don Sorrentino: La Supplica una preghiera attualissima capace ancora di commuovere i cuori dei fedeli; Leone XIV pellegrino a Pompei nel giorno dedicato alla Madonna del Rosario; Papa Leone XIV a Pompei: con Monsignor Caputo nella devozione alla Madonna; L'arcivescovo di Pompei: dono speciale celebrare con il Papa il primo anno di pontificato. Il quadro della Madonna di Pompei: fede, pietà popolare e storia s'intreccianoDomani, tutto pronto a Pompei, per la visita di papa Leone XIV. E davanti all'immagine famosa e miracolosa della Beata Vergine di Pompei, il pontefice sosterà per la preghiera. Proprio davanti a ... acistampa.com Leone XIV pellegrino a Pompei nel giorno dedicato alla Madonna del RosarioLeone XIV sarà a Pompei l’8 maggio per la Supplica alla Madonna del Rosario, nel segno della devozione di San Bartolo Longo ... interris.it Beata Vergine Madonna di Pompei per l'intercessione di #SaBartoloLongo, ardente apostolo del Santo Rosario, fa' che possiamo tutti seguirlo come modello di vita nella vera testimonianza della fede e della carità verso tutti i bisognosi.. x.com In attesa della solenne festa della Madonna del Rosario, a L'ora solare la testimonianza di Suor Maria Bartola De Seta, suora Domenicana delle Figlie del Santo Rosario di Pompei: "Da piccola sognavo di diventare suora e insegnante. Due strade che allora - facebook.com facebook