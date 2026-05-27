Corea del Nord | nuovi test missilistici con guida IA nel Mar Giallo

La Corea del Nord ha condotto nuovi test missilistici nel Mar Giallo, utilizzando sistemi di guida basati sull'intelligenza artificiale. Questi test mirano a migliorare la precisione dei missili, sfruttando tecnologie di guida avanzate. La Corea del Sud, nel frattempo, sta puntando sull'acquisizione di sottomarini nucleari, per rafforzare la propria capacità di deterrenza e di risposta.

? Punti chiave Come può l'intelligenza artificiale cambiare la precisione dei missili nordcoreani?. Perché la Corea del Sud punta tutto sui sottomarini nucleari?. Cosa significa la nuova dottrina di Kim Jong-un verso il Sud?. Quale ruolo giocano Russia e Cina nel nuovo equilibrio militare?.? In Breve Missile balistico rilevato dai radar sudcoreani con gittata di 80 chilometri nel Mar Giallo.. Presidente Lee Jae-myung accelera costruzione sottomarini nucleari entro la metà degli anni Trenta.. Rapporti militari tra Kim Jong-un, Russia e Cina riducono isolamento diplomatico di Pyongyang.. Costituzione nordcoreana elimina riferimenti alla riunificazione con la Corea del Sud. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Kim Jong Un supervisiona test missilistici insieme alla figlia @editoriale

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