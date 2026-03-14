Corea del Nord lancia 10 missili verso il Mar del Giappone | tensione con Usa e Seul

La Corea del Nord ha lanciato circa dieci missili balistici dalla zona di Sunan, vicino a Pyongyang, in direzione del Mar del Giappone. L’azione si è svolta in un’area strategica e ha coinvolto le forze militari della regione, alimentando le tensioni tra Pyongyang, gli Stati Uniti e la Corea del Sud. Nessun dettaglio sulle eventuali conseguenze immediate è stato comunicato.

(Adnkronos) – Nuova escalation militare nella penisola coreana. La Corea del Nord ha lanciato circa dieci missili balistici dalla zona di Sunan, vicino a Pyongyang, in direzione del Mar del Giappone (Mar Orientale). Il lancio è stato rilevato dallo stato maggiore congiunto della Corea del Sud intorno alle 13:20 ora locale, mentre le autorità stanno. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Leggi anche: Corea del Nord lancia altri due missili balistici verso il Mar del Giappone, cos'ha in mente Kim Jong-un Mossa di Kim, due missili verso il Mar del Giappone: è altissima tensione in CoreaI missili, probabilmente due, sono stati lanciati dalla costa orientale della Corea del Nord verso il Mar del Giappone. Una selezione di notizie su Corea del Nord lancia 10 missili verso... Temi più discussi: Corea del Nord, Kim Jong Un assiste a un imponente test missilistico con la figlia; Corea del Nord, imponente test con missili da crociera sotto lo sguardo di Kim e di sua figlia; Corea del Nord, Kim Jong Un lancia nuovi missili e porta con sé la figlia; Nord Corea, Kim a bordo di un nuovo cacciatorpediniere: il leader supervisiona il test missilistico. La Corea del Nord lancia un missile verso il Mar del GiapponeSi alza la tensione anche in Estremo Oriente. La Corea del Nord ha nuovamente lanciato un missile balistico verso il Mar del Giappone. Lo rende noto il ministero della Difesa nipponico, indicando che ... avvenire.it La Corea del Nord ha lanciato dieci missili balistici verso il mar Cinese MeridionaleL’esercito della Corea del Sud ha detto che sabato la Corea del Nord ha lanciato dieci missili balistici verso il mar Cinese Meridionale, proprio mentre nel paese sono in corso le esercitazioni milita ... ilpost.it Foto scattata il 27 aprile 2018, lato sudcoreano dell’Area di sicurezza congiunta. Il presidente della Corea del Sud e il leader della Corea del Nord si stringono la mano dopo il vertice intercoreano. Kim Jong-un e Moon Jae-in, in quel gesto, rappresentano anni - facebook.com facebook "Cosa accomuna gli Stati Uniti e la Corea del Nord La passione per il wrestling, per esempio. Ne parliamo nella nuova puntata di "Wrestling for breakfast", il podcast di Teo Filippo Cremonini e Andrea Caravaggio. Ospite della terza puntata Simone Musella. x.com