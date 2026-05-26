La Corea del Nord ha lanciato almeno un missile non identificato verso il Mar Giallo martedì. Le forze armate sudcoreane hanno confermato l’evento, senza fornire ulteriori dettagli sulla tipologia o la traiettoria del proiettile. Il lancio è avvenuto in un momento di tensione nella regione, senza che siano stati segnalati danni o incidenti immediati. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata da Pyongyang riguardo all’azione.

La Corea del Nord ha lanciato almeno un proiettile non identificato verso il Mar Giallo martedì, secondo quanto riferito dalle forze armate sudcoreane. Lo riferisce l’agenzia Yonhap. Lo Stato Maggiore Congiunto (Jcs) ha dichiarato che sta analizzando i dettagli del lancio. Questa mattina, durante una riunione di gabinetto, il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha chiesto maggiori sforzi per potenziare le forze armate del Paese. Ha posto l’accento sulle capacità relative all’intelligenza artificiale e ai droni, nonché sulla potenziale acquisizione di un sottomarino a propulsione nucleare, una questione che è stata parte integrante della sua diplomazia con Washington. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nord Corea, Seul: “Da Pyongyang missile verso il Mar Giallo”

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North Korea fires suspected missiles as Pyongyang dismisses Seouls diplomacy hopes

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La #Corea del Nord ha lanciato almeno un missile non identificato verso il Mar Giallo, secondo quanto riferito dalle Forze armate sudcoreane. Lo Stato maggiore congiunto ha dichiarato di stare analizzando i dettagli del lancio. x.com

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