Corciano musica nei locali fino a mezzanotte Il sindaco Pierotti firma l' ordinanza estiva | Festa sì ma con prudenza
Un’ordinanza firmata dal sindaco di Corciano limita la musica nei locali fino a mezzanotte durante l’estate. La decisione mira a conciliare le esigenze degli esercenti e del pubblico con quelle dei residenti. L’ordinanza prevede che le attività musicali si svolgano entro questo orario, mantenendo un equilibrio tra divertimento e rispetto del riposo. La misura è stata adottata per garantire un ambiente sereno senza interrompere le attività commerciali.
Bella stagione, nuova ordinanza. Festa sì, ma con prudenza. Punta a garantire l’equilibrio tra le diverse esigenze, quelle degli esercenti e del potenziale pubblico, e quelle dei residenti, l’ordinanza firmata dal sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti. L’obiettivo, come detto, vuole essere “il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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