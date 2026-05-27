Corciano musica nei locali fino a mezzanotte Il sindaco Pierotti firma l' ordinanza estiva | Festa sì ma con prudenza

Notizia in breve

Un’ordinanza firmata dal sindaco di Corciano limita la musica nei locali fino a mezzanotte durante l’estate. La decisione mira a conciliare le esigenze degli esercenti e del pubblico con quelle dei residenti. L’ordinanza prevede che le attività musicali si svolgano entro questo orario, mantenendo un equilibrio tra divertimento e rispetto del riposo. La misura è stata adottata per garantire un ambiente sereno senza interrompere le attività commerciali.