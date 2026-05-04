Ikea a Corciano il sindaco Pierotti | Accordo tra privati Infrastrutture adeguate la viabilità reggerà

Da anni si parla dell’arrivo di Ikea nel territorio di Perugia, ma ora si tratta di un’operazione che coinvolge un accordo tra privati. Il sindaco di Corciano ha dichiarato che le infrastrutture saranno adeguate e che la viabilità potrà sostenere il nuovo insediamento. La notizia viene considerata ufficiale e si inserisce in un progetto che ha attraversato diversi momenti di discussione e attese.

Avrebbe potuto prendere anche i contorni della leggenda metropolitana. Del suo “arrivo” a Perugia, inteso in senso esteso al territorio circostante, se ne parla da decenni. Prima mancavano le infrastrutture, ma si sarebbero realizzate. Poi mancava l’intenzione. Perché, aspetta aspetta, le.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il colosso svedese Ikea sbarca a Corciano Trump annuncia la proroga di tre settimane della tregua tra Israele e Libano. Ma il governo Netanyahu è scettico: “L’accordo non reggerà”Con una trattativa serrata tenuta a Washington, e a poche ore dalla scadenza della tregua, Israele e Libano hanno trovato un’intesa per prorogare il... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il colosso svedese Ikea sbarca a Corciano; Ikea sbarca in Umbria: il nuovo store a Corciano. Candidature aperte e lavori in corso al Quasar; Ikea apre in Umbria: small store a Corciano, selezioni aperte e lavori gia’ avviati; Ikea apre a Corciano e assume | Le figure richieste. Ikea approda a Corciano: mini store nell'area Obi, Trony all'ex EllesseArchiviata definitivamente l’ipotesi Perugia, Ikea sceglie Corciano e in particolare l’area commerciale dell’Obi. Una porzione dell’attuale capannone arancione, che destò tante critiche da parte dell’ ... corrieredellumbria.it Ikea apre in Umbria: via alle selezioni per il personaleIkea apre in Umbria, alle porte di Perugia. Nei giorni scorsi era stata un’intervista del quotidiano Il Sole 24 Ore al ceo di Ikea Italia Alpaslan Deliloglu a far tornare in auge la possibilità che il ... umbria24.it Buongiorno, chiedo recensioni di Materasso IKEA Valevag rigido o extra- rigido. - facebook.com facebook