Arrampicata Coppa del Mondo Boulder | azzurri al via a Keqiao

Dal primo al 3 maggio in Cina si svolge la prima tappa della Coppa del Mondo Boulder, con sette atleti italiani che competono contro le principali stelle internazionali. La competizione apre ufficialmente la stagione mondiale di questa disciplina. La manifestazione si svolge nella città di Keqiao e coinvolge atleti provenienti da diversi paesi. La partecipazione italiana si inserisce in un quadro di elevato livello tecnico e internazionale.

Dall’1 al 3 maggio in Cina prende il via la stagione mondiale: sette italiani in gara tra le stelle internazionali del boulder. È tutto pronto per l’esordio della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, che anche nel 2026 partirà con la specialità Boulder. L’appuntamento è dall’1 al 3 maggio a Keqiao, nel distretto di Shaoxing, sede ormai consolidata per l’apertura del circuito. Saranno 144 gli atleti in gara, pronti a confrontarsi su tracciature di alto livello in una competizione che si preannuncia subito molto combattuta. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

Notizie correlate

Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Keqiao: Camilla Moroni guida il gruppo del boulderLa Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva è pronta a partire con la sua prima tappa.

Arrampicata, Coppa Europa Boulder: dieci azzurri al via in LituaniaA Kaunas debutta il circuito continentale 2026: nel weekend del 25-26 aprile l’Italia schiera cinque uomini e cinque donne.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Coppa del Mondo Arrampicata 2026: convocati Italia e calendario tappe in Cina; Coppa del Mondo IFSC di arrampicata sportiva 2026 - Berna, Svizzera; Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Keqiao: Camilla Moroni guida il gruppo del boulder; COPPA DEL MONDO: UN MILIONE IN PALIO!.

Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Keqiao: Camilla Moroni guida il gruppo del boulderLa Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva è pronta a partire con la sua prima tappa. L'evento di lancio di questa nuova annata si terrà a Keqiao, in ... oasport.it

Arrampicata, la spezzina Viola Battistella convocata in Cina per la Coppa del mondoL’atleta spezzina Viola Battistella, portacolori delle Fiamme Oro, è stata convocata per la prima tappa di Coppa del Mondo Lead in programma a Wujiang, in Cina. La chiamata è arrivata dal direttore te ... liguria24.it

Speculare sugli effetti correlati di una guerra devastante per sperare di giocare immeritatamente la Coppa del Mondo: il calcio italiano non meritava anche questa figuraccia - facebook.com facebook

Nonostante le parole di Infantino dei giorni scorsi, la partecipazione dell’Iran alla Coppa del Mondo è tutt’altro scontata (1/5) x.com