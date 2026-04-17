Varia di Palmi il cda della fondazione elegge Rao presidente e va avanti verso la festa

Il consiglio di amministrazione della Fondazione Varia di Palmi ha eletto il nuovo presidente, nominando Rao. Con questa decisione, si conclude il processo di riorganizzazione della governance, che vede anche la presenza di due consiglieri rappresentanti dell’amministrazione comunale, Bruno Tigano e Maria Annunziata Sgrò. La fondazione si prepara ora a proseguire nelle iniziative programmate, mentre si avvicina la festa tradizionale.

La Fondazione Varia di Palmi continua la riorganizzazione della governance, che ora è da considerarsi completa con le nomine dei due consiglieri che rappresentano l'amministrazione comunale (Bruno Tigano e Maria Annunziata Sgrò) e soprattutto del presidente. Subito dopo l'ingresso nel cda, i.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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