Dopo la presentazione ufficiale al Salone Internazionale del Libro di Torino, Conversazioni dal Mare inaugura l’edizione 2026 con un progetto culturale sempre più ampio, maturo e capace di abbracciare pubblici diversi. La rassegna, ideata e progettata dall’Associazione Artemia, conferma anche nell’anno in cui celebra la sua decima edizione la missione con cui è nata: portare sulle coste dell’Adriatico voci autorevoli, storie, riflessioni e arte, creando un ponte tra comunità e territori. Conversazioni dal mare è una rassegna realizzata con il sostegno del Comune di Giovinazzo, Regione Puglia, Teca del Mediterraneo, Camera di... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Conversazioni dal Mare tra attualità e spazi di bellezza tra musica e parole: il programma della decima edizione

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