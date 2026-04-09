Non smetterò di cantare il mare | viaggio poetico tra musica e parole al Sipario Strappato

Sabato 11 aprile alle 21, il teatro Sipario Strappato di Arenzano ospiterà la prima dello spettacolo “Non smetterò di cantare il mare”, una produzione di Lazzaro Calcagno con gli attori Antonio Carlucci e Matteo Troilo. L’evento, realizzato in collaborazione con la Libera Compagnia Teatro Sacco, propone un viaggio tra musica e parole, combinando poesia e teatro in una rappresentazione che si svolgerà nella sede di via Marconi 165.

Sabato 11 aprile alle ore 21 il teatro Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165), in collaborazione con la Libera Compagnia Teatro Sacco, presenta la nuova produzione “Non smetterò di cantare il mare”, di Lazzaro Calcagno, con Antonio Carlucci e Matteo Troilo. Aiuto regia Matilde Delfino. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Cala il sipario su Comunalia: ultimo viaggio tra musica, arte, spettacolo e comunità tra Caserta e CasertavecchiaTempo di lettura: 3 minutiSi è conclusa ieri, con una grande partecipazione, l’edizione 2026 della rassegna comunale “Comunalia, un inverno d’autore”...

Cala il sipario su Comunalia: l’ultimo viaggio tra musica, arte e spettacoloSi è conclusa ieri, con una grande partecipazione, l’edizione 2026 della rassegna comunale “Comunalia, un inverno d’autore” – promossa dal Comune di...

Temi più discussi: Non smetterò di cantare il mare, viaggio poetico tra parole e musica; Incidente sui sentieri di Arenzano: escursionista cade, salvato dai soccorsi; VIDEO & FOTO – Arenzano al Borgo dei Borghi: quello che ieri sera non avete visto; FOTO – Arenzano, presentato l’Ospedale di Comunità La Colletta con 16 posti letto.

Non smetterò di cantare il mare, viaggio poetico tra parole e musicaProtagonista assoluto dello spettacolo è il mare, raccontato attraverso gli sguardi e le opere - celebri e meno note - di poeti e cantautori come Marco Masini, Renato Zero, Claudio Baglioni e altri ... mentelocale.it

Arenzano, il mare diventa poesia: parole e musica al Sipario StrappatoArenzano, al Sipario Strappato lo spettacolo Non smetterò di cantare il mare l’11 aprile: poesia e musica dedicate al mare. ligurianotizie.it

Arriva per la prima volta nel nostro teatro la nuova collaborazione tra Libera Compagnia Teatro Sacco e a Teatro Il Sipario Strappato “NON SMETTERO’ DI CANTARE IL MARE” di Lazzaro Calcagno con Antonio Carlucci e Matteo Troilo regia Lazzaro - facebook.com facebook