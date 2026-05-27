Convegno Il Tempo-Meta | meno regole e norme per rilanciare l' Europa
Durante un convegno si è discusso della necessità di ridurre le norme e le regole per favorire la crescita e l’innovazione in Europa. Si è evidenziato che l’eccesso di regolamentazione limita la capacità dell’Unione di svilupparsi e competere a livello globale. La discussione si è concentrata sulla possibilità di semplificare il quadro normativo per favorire un maggiore sviluppo delle imprese e delle industrie europee.
Nulla frena e ostacola il pieno dispiegamento della capacità dell'Europa di produrre, innovare, crescere e competere come potrebbe e dovrebbe, come l'ipertrofica regolamentazione che affligge l'Unione praticamente sin dalla sua nascita. Un «gigante burocratico», come lo ha definito ieri la premier Meloni, con la sua «inarrestabile capacità di moltiplicare le regole su ogni aspetto della vita comune», dal quale è arrivato il momento di venire fuori. Questa l'analisi da cui ha preso le mosse l'incontro andato inscena ieri all'Hotel Nazionale di Roma dal titolo «Il necessario arretramento della regolazione europea», organizzato da Il Tempo in collaborazione con Meta. 🔗 Leggi su Iltempo.it
For three years she was just a replacement. She divorced him, yet he knelt and begged her not to go
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