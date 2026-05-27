Convegno Il Tempo-Meta | meno regole e norme per rilanciare l' Europa

Notizia in breve

Durante un convegno si è discusso della necessità di ridurre le norme e le regole per favorire la crescita e l’innovazione in Europa. Si è evidenziato che l’eccesso di regolamentazione limita la capacità dell’Unione di svilupparsi e competere a livello globale. La discussione si è concentrata sulla possibilità di semplificare il quadro normativo per favorire un maggiore sviluppo delle imprese e delle industrie europee.