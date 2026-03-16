Negli ultimi incontri di Serie A si osserva un aumento del tempo effettivo di gioco rispetto alle prime partite stagionali. Gli arbitri hanno deciso di interrompere meno frequentemente le azioni, permettendo ai calciatori di sviluppare il gioco più fluidamente. Questa modifica ha portato a partite più dirette e meno spezzate rispetto a quanto avvenuto nelle prime settimane di campionato.

Si è notato che negli ultimi match della Serie A si sta giocando di più rispetto all’inizio di stagione; gli arbitri, infatti, stanno lasciando correre maggiormente il gioco. Gli arbitri spezzettano meno il gioco, il tempo effettivo dei match sale in Serie A. Il Messaggero scrive: Per migliorare la qualità del calcio italiano con l’obiettivo di renderlo più fruibile, i direttori di gara hanno cominciato a spezzettare meno le partite, giurando guerra ai simulatori. I risultati si sono cominciati a vedere. Nel girone d’andata il tempo medio effettivo di gioco era di 5253 minuti, da una decina di giornate è salito di media a 55 minuti, toccando picchi di 58 minuti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Serie A al passo con l’Europa almeno nel tempo effettivo di gioco: è salito, gli arbitri spezzettano meno i match

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