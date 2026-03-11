L’intelligenza artificiale viene presentata come uno strumento capace di ridurre le ore di lavoro e semplificare i processi aziendali. Tuttavia, molte persone dedicano gran parte del tempo risparmiato alla correzione degli errori prodotti dall’AI stessa. Questo fenomeno sta modificando le aspettative iniziali sulla sua capacità di migliorare la produttività senza costi aggiuntivi di lavoro.

L’intelligenza artificiale doveva liberare tempo, semplificare il lavoro e rendere le aziende più efficienti. In parte lo sta facendo. Ma mentre gli strumenti di AI entrano sempre più nelle attività quotidiane degli uffici, emerge anche un paradosso sempre più evidente: gran parte del tempo che la tecnologia promette di far risparmiare viene poi speso a controllarla. Secondo una nuova ricerca globale presentata da Workday, infatti, quasi il 40% del tempo guadagnato grazie all’intelligenza artificiale viene successivamente perso in attività di rielaborazione: correggere errori, verificare informazioni, riscrivere testi o chiarire risultati poco precisi prodotti dagli algoritmi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’AI promette di farci lavorare meno. Ma metà del tempo risparmiato finisce a correggerla

Articoli correlati

L’AI ci fa davvero lavorare di meno?Tra aprile e dicembre del 2025 due ricercatrici dell’università della California Berkeley hanno condotto uno studio in un’azienda tecnologica...

L’AI ci fa davvero lavorare di meno? Lo studio che mette in dubbio il mito dell’efficienzaTra aprile e dicembre 2025 due ricercatrici dell’Università della California a Berkeley hanno osservato da vicino cosa accade quando l’intelligenza...

AI IN EDUCATION | Evento a UniTo con Mary Burns — Teaching and Learning Center (2/02/26)

Approfondimenti e contenuti su L'AI promette di farci lavorare meno Ma...

Discussioni sull' argomento L’IA, le fragilità del sistema e la finanza strutturata: governare il cambiamento con misura; Le guerre coloniali senza fine; L'IA accelera il lavoro, ma serve ancora troppo tempo per correggere i suoi errori. L'analisi Di Workday; Le più comuni truffe su TikTok.

La tecnologia mobile promette velocità fino ad oggi impensate e apre la strada a soluzioni quali internet tattile e sistemi di Iot su scala massiva - facebook.com facebook

Capo polizia iraniana promette repressione durissima per chi scende in piazza a protestare. x.com