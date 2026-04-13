Liste d' attesa la testimonianza | Da otto mesi aspetto di essere chiamato per l' intervento per l' ernia inguinale

Una persona ha riferito di aver atteso otto mesi prima di ricevere una chiamata per un intervento chirurgico all'ernia inguinale. La testimonianza si inserisce in un contesto di lunghe liste d'attesa per interventi in strutture sanitarie pubbliche, senza ulteriori dettagli sulle ragioni dei ritardi o sui tempi di risposta. La persona ha espresso la sua situazione senza aggiungere commenti o considerazioni personali.

Da otto mesi attende di essere sottoposto a un intervento chirurgico per un problema all'ernia inguinale. Un cittadino parmigiano, che nell'agosto del 2025 era stato visitato e sottoposto a una manovra che riguardava la sua problematica, da quel momento sta aspettando. E a oggi non è stato.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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