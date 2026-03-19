Le liste d’attesa negli ospedali della provincia di Salerno continuano a creare disagi per i pazienti, con tempi che spesso si protraggono per mesi. Il rappresentante dell’Udc ha sottolineato che non si può aspettare così a lungo per una visita medica. La situazione rimane critica e non si registrano segnali di miglioramento, nonostante il recente cambio di gestione politica a livello regionale.

Tempo di lettura: 2 minuti La situazione delle liste d’attesa negli ospedali della provincia di Salerno continua a registrare criticità rilevanti, senza segnali concreti di miglioramento nonostante il recente cambio di guida politica in Regione. Persistono infatti ritardi significativi nell’accesso a visite specialistiche ed esami diagnostici, con conseguenti disagi per i cittadini e un sistema sanitario locale sempre più sotto pressione. A denunciare lo stato delle cose è Mario Polichetti, responsabile nazionale del comparto Sanità per l’Udc, che interviene con toni netti sulla gestione del sistema sanitario regionale. “Non possiamo più accettare che i cittadini siano costretti ad attendere mesi, se non anni, per una prestazione sanitaria essenziale,” dichiara Polichetti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Liste d’attesa da incubo in provincia di Salerno, Polichetti (Udc): “Non si può aspettare mesi per una visita”

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