Controlli nel settore del gioco | tra Roma e Latina oltre 780mila euro di sanzioni

Tra Roma e Latina, i controlli nel settore del gioco hanno portato a sanzioni per oltre 780mila euro. Le verifiche sono state condotte dall’ufficio antifrode della direzione Lazio e Abruzzo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in collaborazione con la guardia di finanza. Le ispezioni hanno interessato esercizi e strutture che operano nel settore, portando al rilascio di multe e sanzioni amministrative.

Ammonta a 780mila euro il totale delle sanzioni amministrative elevate nel settore giochi in seguito a numerosi controlli effettuati nelle province di Roma e Latina dall'ufficio antifrode Lazio della direzione Lazio e Abruzzo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, insieme alla guardia di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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