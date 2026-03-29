Nei giorni scorsi, le forze dell'ordine della provincia di Reggio Emilia hanno effettuato controlli nella zona Pedecollinare, coinvolgendo le pattuglie di Albinea e Cavriago. Durante le operazioni sono state elevate sanzioni per un importo totale superiore a 2.800 euro. Le attività miravano a verificare il rispetto delle normative in vigore nel territorio, senza che siano stati segnalati incidenti o altre irregolarità di rilievo.

Reggio Emilia, 29 marzo 2026 – I carabinieri reggiani sono stati impegnati in una serie di controlli che nei giorni scorsi hanno interessato in particolare la zona Pedecollinare del territorio provinciale, impegnando le pattuglie delle caserme di Albinea e Cavriago. Controllate cinquanta persone e trenta veicoli. Tre le sanzioni amministrative per un importo totale di oltre 2.800 euro, con sequestro amministrativo di un veicolo e il ritiro di una patente di guida. Durante l’attività controllato anche due esercizi pubblici dove non sono state riscontrate irregolarità. Nel corso del servizio segnalati alla Prefettura, per uso personale di sostanze stupefacenti, due persone trovate in possesso di modiche quantità di hashish, per uso personale non terapeutico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Controlli nel Reggiano, sanzioni per oltre 2.800 euro

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