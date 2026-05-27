Giochi illegali tra Roma e Latina oltre 780mila euro di sanzioni

Durante un’operazione tra Roma e Latina, sono state comminate sanzioni per più di 780.000 euro a seguito di controlli contro il gioco illegale. Le verifiche hanno interessato diverse attività sospette, con sequestri di apparecchiature non autorizzate e verifiche di licenze. Le autorità hanno inoltre identificato soggetti coinvolti in pratiche di gioco non autorizzate, applicando sanzioni amministrative in conformità alle normative vigenti.

Roma, 27 maggio 2026 – Oltre 780mila euro di sanzioni amministrative sono state contestate nelle province di Roma e Latina nell’ambito di un piano coordinato di controlli contro il gioco illegale. L’attività è stata svolta all’interno del CoPReGI, il Comitato per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, dall’Ufficio Antifrode Lazio della Direzione Lazio e Abruzzo dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, insieme a Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia di Stato. I funzionari dell’Agenzia hanno effettuato oltre 50 accessi in diversi esercizi commerciali delle due province, con l’obiettivo di tutelare i cittadini e gli interessi erariali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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