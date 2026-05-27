Controlli a Carpi | ispezionati gli immobili in via Unione Sovietica identificate 63 persone
La Polizia di Stato ha effettuato controlli negli immobili di via Unione Sovietica a Carpi, ispezionando diversi edifici. Durante le operazioni sono state identificate 63 persone. L'attività di verifica rientra in un'azione più ampia di prevenzione e contrasto del crimine nella zona. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo ad eventuali sequestri o sanzioni. Le operazioni proseguono con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica nel territorio.
Prosegue senza sosta l'attività della Polizia di Stato mirata alla prevenzione e al contrasto del crimine sul territorio carpigiano. Nella serata del 25 maggio scorso, e fino a tarda notte, è scattata una massiccia operazione di controllo che ha visto impegnati gli agenti del Commissariato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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