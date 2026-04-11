Soliera controlli dei carabinieri in tutto il territorio | 35 persone identificate e 7 locali ispezionati

Nella serata di giovedì 9 aprile, i carabinieri della Compagnia di Carpi hanno svolto un servizio di controllo nel Comune di Soliera. Durante l'intervento, sono state identificate 35 persone e sono stati ispezionati sette locali, coinvolgendo sia le zone cittadine che le aree più periferiche. L'operazione fa parte di un presidio continuo sul territorio volto a monitorare la sicurezza nella zona.

Continua il presidio del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Carpi. Nella serata di giovedì, 9 aprile, i militari hanno attuato un servizio coordinato di controllo nel Comune di Soliera, setacciando sia le aree urbane centrali che le zone periferiche.L'operazione ha puntato i. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Controlli dei carabinieri: identificate 120 persone, 13 denunce. Cinque persone rifiutano l’alcoltestQuattro giovani, tutti residenti nella provincia di Rimini, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti I... Controlli straordinari dei carabinieri a Prato: identificate 36 personePrato, 31 marzo 2026 - Servizi straordinari di controllo del territorio sono stati effettuati dai carabinieri tra Prato e la provincia, con un... Soliera, serata di controlli a tappeto dei Carabinieri: nessuna irrregolaritàCapita che a numeri alti nei controlli effettuati sul fronte della sicurezza e dell'ordine pubblico corrisponda un numero pari a 0 delle irregolarità riscontrate. Questa volta è capitato a Soliera dov ... lapressa.it Controlli e multe, stretta dei Carabinieri per Pasqua e Pasquetta su tutto il Salentocaratterizzate da un sensibile aumento dei flussi turistici e da una più intensa mobilità sul territorio, il Comando provinciale Carabinieri di Lecce ha ... corrieresalentino.it