Contro il silenzio e l' oblio | il 52° anniversario della strage di Piazza Loggia

Domani Brescia ricorderà il 52° anniversario della strage di Piazza Loggia, avvenuta nel 1974. Durante l’attentato, otto persone hanno perso la vita e più di cento sono rimaste ferite mentre partecipavano a una manifestazione antifascista. La città si fermerà per commemorare questo episodio, che rappresenta uno dei momenti più drammatici della sua storia. La ricorrenza si svolgerà con eventi e commemorazioni ufficiali.

Domani Brescia si fermerà di nuovo: tornerà a ricordare la strage di Piazza della Loggia, l’attentato che nel 1974 colpì una manifestazione antifascista causando la morte di otto persone e il ferimento di oltre cento. Da quel 28 maggio sono passati 52 anni, durante i quali la città non ha mai. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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