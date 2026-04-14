' Pisa depredata' | Diritti in Comune lancia l' inchiesta per smascherare il sacco della città e la svendita del patrimonio pubblico

Martedì 14 aprile, il gruppo di opposizione in Consiglio comunale ha presentato un’inchiesta intitolata ‘Pisa depredata’. La proposta è stata avanzata dalla rappresentante del gruppo. L’obiettivo è analizzare e mettere in luce le modalità di gestione e vendita del patrimonio pubblico della città. L’iniziativa si propone come un processo collettivo di approfondimento e azione politica con lo sguardo rivolto agli anni successivi al 2028.

Nella mattinata di martedì 14 aprile il gruppo di opposizione Diritti in Comune, guidato dalla rappresentante in Consiglio comunale Giulia Contini, ha presentato ‘Pisa depredata’, un’inchiesta che nasce come processo collettivo di conoscenza e di azione politica proiettata verso il 2028 e oltre.🔗 Leggi su Pisatoday.it Ex uffici Apes, Diritti in Comune contrario al nuovo bando per la vendita dell'edificio: "Patrimonio pubblico da tutelare"Ancora una presa di posizione del gruppo consiliare di opposizione Diritti in Comune riguardo agli uffici ex Apes posizionati in via Fermi, oggetto... Svendita dello Stato, svendita della coscienza: così è iniziata la catastrofe etica (e politica)La data, il luogo e l’attore protagonista offrono la rappresentazione perfetta di una società che fa mercimonio di sé stessa: il 2 giugno 1992, sul...