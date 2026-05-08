In un anno pervenute 64 domande in Comune per i nuovi progetti di vita dei disabili

Sono 64 le domande pervenute al Comune di Forlì dal maggio scorso per i Progetti di vista per le persone disabili. Il quadro viene fatto giovedì pomeriggio in commissione dall'assessora al Welfare Angelica Sansavini e da dirigenti e tecnici comunali. Come precisa Elisa Bandini, 17 riguardano.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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