Contratto Difesa e Sicurezza 2025-2027 USMIA | Risorse insufficienti per i militari

Il 27 maggio 2026, USMIA Esercito ha partecipato a un incontro presso la Presidenza per discutere del contratto per la difesa e la sicurezza 2025-2027. Durante l’incontro, l’organizzazione ha evidenziato che le risorse disponibili sono insufficienti per garantire il corretto funzionamento delle forze militari. La questione riguarda la copertura finanziaria necessaria per il personale e le attrezzature. Nessuna altra informazione è stata comunicata riguardo a decisioni o accordi presi nel corso della riunione.

Roma, 27 maggio 2026 – USMIA Esercito ha partecipato, all’incontro convocato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica per l’avvio delle procedure negoziali relative al rinnovo contrattuale del personale del Comparto Sicurezza e Difesa per il triennio 2025-2027. Alla riunione hanno preso parte il Segretario Generale Leonardo Nitti e il Segretario Amministrativo Salvatore Miccichè. Nel corso dell’incontro, USMIA Esercito ha evidenziato come l’attuale quadro economico, caratterizzato dall’aumento dell’inflazione e dal costante incremento del costo della vita, renda le risorse oggi destinate al... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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RINNOVO CONTRATTUALE 2025–2027: USIF CÈ. ORA SERVONO RISORSE, NON PAROLE

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