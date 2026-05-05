USMIA Esercito | Il servizio di La7 non regge ai dati Sui militari una rappresentazione distorta

USMIA Esercito ha commentato con fermezza un servizio trasmesso su La7 durante la trasmissione Piazza Pulita, intitolato “Il paradiso dei generali italiani”. L’associazione ha criticato la rappresentazione dei militari, ritenendola distorta e non in linea con i dati disponibili. La presa di posizione arriva in seguito alla diffusione del servizio, che ha suscitato reazioni tra i membri dell’istituzione.

Roma, 5 maggio 2026 – USMIA Esercito esprime ferma e profonda indignazione per il servizio andato in onda su La7 nel corso della trasmissione Piazza Pulita, dal titolo “Il paradiso dei generali italiani”. “Il servizio – è scritto in una nota ufficiale – propone una rappresentazione parziale, semplificata e non aderente alla realtà del personale militare, contribuendo ad alimentare nell’opinione pubblica una percezione distorta del comparto, impropriamente descritto come un sistema di privilegi. Una narrazione che non solo non condividiamo, ma che respingiamo con fermezza perché non regge a una verifica basata sui dati. I dati, infatti, raccontano una realtà opposta.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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