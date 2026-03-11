Contratto scuola 2025-2027 Toraldo Gilda | I fondi disponibili sono esigui servono risorse aggiuntive da destinare allo stipendio tabellare INTERVISTA

L'11 marzo si è aperto all'Aran il tavolo negoziale per il rinnovo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027, coinvolgendo rappresentanti di sindacati e istituzioni. Durante l'incontro, sono stati discussi i fondi disponibili, che sono considerati insufficienti, e la necessità di risorse aggiuntive da destinare agli stipendi tabellari. La trattativa riguarda circa un milione di lavoratori del settore.

L'11 marzo si è aperto all'Aran il tavolo negoziale per il rinnovo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027, che interessa 1.330.933 lavoratori tra scuola, università, ricerca e Afam. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

