Il nuovo sindaco di Bollate ha annunciato che il primo obiettivo sarà il rilancio delle scuole e delle frazioni del territorio. Durante una conferenza, ha sottolineato l’impegno a intervenire nelle aree più periferiche, puntando a migliorare i servizi e le infrastrutture. Ha anche confermato di preferire il termine “sindaca” per riferirsi a sé stessa. La priorità sarà concentrarsi su progetti concreti nelle zone più svantaggiate.

La dobbiamo chiamare sindaco o sindaca? " Sindaca ", risponde Carolina Nizzola. E poi spiega, "siccome in famiglia abbiamo dei precedenti, nel senso che ho avuto un nonno e uno zio sindaco, è anche in modo per distinguermi da loro, anche se, ovviamente per me sono motivo di orgoglio e anche la ragione per cui mi sono appassionata alla politica". Avvocata, 33 anni, esponente Dem, sostenuta da una coalizione di centrosinistra (Riformisti per Bollate, Uniti per Bollate, Alleanza Verdi e Sinistra reti civiche Europa verde, Movimento 5 Stelle, lista Piano B) Carolina Nizzola è la nuova sindaca di Bollate, in continuità con il governo cittadino del sindaco uscente Francesco Vassallo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Continuità a Bollate . L’impegno di Nizzola: "Ripartiremo da scuole e rilancio delle frazioni"

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