Elezioni cambiamento o continuità? Decoro e frazioni tra le priorità degli aretini

Nelle ultime settimane si è svolta un'indagine tra i cittadini per capire quanto siano consapevoli delle prossime elezioni e se abbiano già deciso quale candidato sostenere. La discussione si concentra su temi come il rispetto del decoro urbano e le esigenze delle diverse frazioni della città. Sono stati raccolti i pareri di persone di diverse età e background, per avere un quadro più chiaro delle opinioni e delle preoccupazioni più diffuse tra la popolazione.

Nei giorni scorsi abbiamo chiesto ai cittadini su quanto fossero informati riguardo alle imminenti elezioni, se avessero già un'idea chiara su quale candidato riceverà il loro voto e quali sono le priorità dal loro punto di vista alla città.Nelle risposte degli intervistati, c'è chi ha chiesto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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