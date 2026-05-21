Elezioni a Bollate sfida a quattro tra Nizzola Boniardi Matera e Sardo

A Bollate si avvicinano le elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio 2026. Per questa tornata elettorale, sono quattro i candidati alla carica di sindaco, con le urne che apriranno domenica alle 7 e resteranno aperte fino alle 23, mentre lunedì si vota dalle 7 alle 15. La sfida si presenta tra quattro persone, senza ulteriori dettagli sui nomi o sui programmi specifici.

Sono quattro i candidati sindaci di Bollate per le elezioni del 24 e 25 maggio 2026 (si vota domenica 24, dalle 7 alle 23, e lunedì 25, dalle 7 alle 15). Baranzate ha più di 15mila abitanti per cui è previsto un turno di ballottaggio, due settimane dopo, se nessun candidato supera al primo turno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Elezioni a Legnano, sfida a quattro tra Toia, Amadei, Radice e AlmiciIl 24 e il 25 maggio (dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15) si va al voto a Legnano per eleggere il sindaco e il consiglio comunale.

Elezioni Cervia, insieme ai Rumours torna "Sindacando" e si apre la sfida goliardica tra i quattro candidati sindaciLe elezioni amministrative di Cervia si avvicinano, e per far conoscere ai cittadini i candidati sindaci che il prossimo 24 e 25 maggio si propongono...

Elezioni Comunali 2026: quando, dove e come si vota | Amministrative Venezia, Reggio Calabria e 16 CapoluoghiElezioni Comunali 2026: quando, dove e come si vota. Comuni al voto per le Amministrative del 24-25 maggio. Focus su sindaci e liste ... ilsussidiario.net

A Bollate quattro candidati per la poltrona di sindacoCarolina Nizzola del centrosinistra, Fabio Boniardi del centrodestra, Sergio Sardo della lista Per un 'altra Bollate, Francesco Matera della lista Bollatesi, persone con disabilità e anziani ... rainews.it