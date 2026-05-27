Continassa Juve | stagione finita JTC pronto a svuotarsi in vista dei Mondiali

La stagione della Juventus è conclusa e il centro sportivo di Continassa si prepara a svuotarsi in vista dei Mondiali. Tra i giocatori infortunati ci sono alcuni che devono ancora recuperare, mentre altri sono diffidati e rischiano squalifiche. Le ultime notizie sulla formazione indicano che molti potrebbero essere assenti nelle prossime partite, con tempi di recupero ancora da definire. La squadra si avvicina alla pausa con diverse incognite legate agli infortuni.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus ha concluso la stagione 202526 in sesta posizione, staccando il pass per l’Europa League. Ora la Continassa è pronta a svuotarsi con i bianconeri impegnati ai Mondiali. Intanto ecco il programma delle amichevoli estive: 18072026, ore 15:30: Basilea- Juventus (St. Jakob-Park, Basilea, Svizzera). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Cambiaso stai zitto | Juventus in ginocchio

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