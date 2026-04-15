Continassa Juve | stagione finita per Milik lesione per Cabal! In tre lavorano a parte

La Juventus ha comunicato che Milik ha riportato una lesione che pone fine alla sua stagione, mentre Cabal si è infortunato e dovrà affrontare un percorso di recupero. Nel frattempo, tre giocatori sono stati impegnati in allenamenti differenziati. La squadra si prepara al prossimo impegno con alcune assenze e aggiornamenti sulla condizione dei singoli calciatori.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. In seguito a un problema muscolare accusato durante l’allenamento di ieri, martedì 14 aprile, questa mattina Milik è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il Jmedical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. 5 settimane di stop, stagione finita per il polacco.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: stagione finita per Milik, lesione per Cabal! In tre lavorano a parte Notizie correlate Ultimissime Juve LIVE: stagione finita per Milik, lesione anche per Cabaldi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Infortunati Juve, lesione per Cabal! Le condizioni di Yildiz, Kelly e Thuram dopo l’allenamento odierno. Cos’è successo alla ContinassaMercato Inter, si sblocca l’affare Barcellona? Individuata la contropartita preferita da Marotta! Lewandowski Milan, Tare fa sul serio! A cena con... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Juve, dopo il rinnovo le promesse da mantenere: Spalletti si aspetta 5 colpi, tutti i nomi; Juventus, allarme Yildiz e stagione compromessa per un difensore. Emergenza infortuni per la Juve: stop per Cabal e stagione finita per MilikNon arrivano buone notizie dall’infermeria della Juventus, alle prese con nuovi problemi fisici in un momento cruciale della stagione. L’ultimo stop riguarda Juan Cabal, che ... tuttojuve.com Juventus, allenamento alla Continassa dopo la vittoria con l’Atalanta: condizioni, infortuni e verso il BolognaJuventus, allenamento alla Continassa dopo la vittoria con l’Atalanta: condizioni, infortuni e verso il Bologna Archiviato il prezioso successo contro ... tuttojuve.com (Gds) "La Juve riprende oggi gli allenamenti. Ieri alla Continassa si sono visti Yildiz, Vlahovic e Adzic" https://ow.ly/26xx50YICQU facebook