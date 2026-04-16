Continassa Juve | stagione finita per Milik buone notizie da Kelly e Thuram

Nella giornata di oggi, alla Continassa, si sono aggiornate le condizioni dei giocatori in vista della prossima partita di campionato. Si è appreso che l’attaccante Milik ha concluso anticipatamente la stagione a causa di un infortunio. Buone notizie sono arrivate invece da Kelly e Thuram, che si sono allenati con il gruppo e sono disponibili per la sfida. Sono state inoltre comunicate le ultime novità sui diffidati e sui tempi di recupero dei vari atleti.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juve continua a preparare la sfida di domenica contro il Bologna. Resta a rischio la presenza di Yildiz, alle prese con alcuni acciacchi fisici. Le buone notizie per Spalletti arrivano dal recupero di due pedine fondamentali: Kelly e Thuram. Entrambi hanno svolto lavoro differenziato per smaltire affaticamenti pregressi, ma da domani torneranno regolarmente in gruppo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: stagione finita per Milik, buone notizie da Kelly e Thuram Notizie correlate Continassa Juve: stagione finita per Milik, lesione per Cabal! In tre lavorano a partedi Redazione JuventusNews24Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Continassa Juve: festeggiato Thuram, Milik in gol di partitelladi Redazione JuventusNews24Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il discorso di Spalletti alla squadra per annunciare il rinnovo con la Juve; MILIK-VLAHOVIC KO ALLA JUVE RIMANE SOLTANTO DAVID; Continassa Juve | stagione finita per Milik lesione per Cabal! In tre lavorano a parte; Juventus, Yildiz salta il Bologna? Differenziato per il numero 10: le ultime dalla Continassa. Pagina 2 | Milik, infortunio e addio alla Juve: lesione muscolare, stagione finita e risoluzione contrattualeLe speranze nate dall’impiego con Spalletti si sono rivelate fallaci. La convocazione con la Roma era arrivata dopo 547 giorni di assenza, una lunga serie di problemi fisici lo hanno condizionato fino ... tuttosport.com Emergenza infortuni per la Juve: stop per Cabal e stagione finita per MilikNon arrivano buone notizie dall’infermeria della Juventus, alle prese con nuovi problemi fisici in un momento cruciale della stagione. L’ultimo stop riguarda Juan Cabal, che ... tuttojuve.com (Gds) "La Juve riprende oggi gli allenamenti. Ieri alla Continassa si sono visti Yildiz, Vlahovic e Adzic" https://ow.ly/26xx50YICQU - facebook.com facebook