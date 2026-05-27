Conti in rosso al Comune di Vietri sul Mare | il consigliere Serretiello denuncia 20 anni di cattiva gestione
Il consiglio comunale di Vietri sul Mare si riunirà domani per discutere dei conti in rosso del Comune. Un consigliere ha denunciato una gestione finanziaria considerata negativa che si sarebbe protratta per circa 20 anni. La discussione riguarderà le cause e le responsabilità di questa situazione economica. Non sono stati forniti altri dettagli sulle misure da adottare o sulle eventuali conseguenze.
Tempo di lettura: 2 minuti Il consiglio comunale di Vietri sul Mare discuterà domani, giovedì 28 maggio, del ripiano del disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto 2025, confermando una situazione finanziaria che il gruppo consiliare “Vietri che Vogliamo” definisce ormai strutturalmente compromessa e tutt’altro che risolta. Il disavanzo di oltre 1,9 milioni di euro, insieme alla sua articolazione tecnica legata in particolare al Fondo anticipazioni di liquidità e alle quote pregresse non interamente recuperate, rappresenta – secondo l’opposizione – l’ennesima prova di una gestione incapace di invertire la rotta. “ Questi numeri –... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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