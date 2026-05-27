Conti in rosso al Comune di Vietri sul Mare | il consigliere Serretiello denuncia 20 anni di cattiva gestione

Notizia in breve

Il consiglio comunale di Vietri sul Mare si riunirà domani per discutere dei conti in rosso del Comune. Un consigliere ha denunciato una gestione finanziaria considerata negativa che si sarebbe protratta per circa 20 anni. La discussione riguarderà le cause e le responsabilità di questa situazione economica. Non sono stati forniti altri dettagli sulle misure da adottare o sulle eventuali conseguenze.