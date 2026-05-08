Rada di Fuenti Vietri che Vogliamo chiede al Comune di riaprire il sentiero sul mare

Da salernotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Torna al centro del dibattito politico locale la questione dell'accesso alla Rada di Fuenti a Vietri sul Mare. I consiglieri comunali Alessio Serretiello, Antonella Scannapieco e Maurizio Celenta, del gruppo consiliare "Vietri che Vogliamo", hanno depositato questa mattina una mozione con cui.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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