Rada di Fuenti Vietri che Vogliamo chiede al Comune di riaprire il sentiero sul mare

Torna al centro del dibattito politico locale la questione dell'accesso alla Rada di Fuenti a Vietri sul Mare. I consiglieri comunali Alessio Serretiello, Antonella Scannapieco e Maurizio Celenta, del gruppo consiliare "Vietri che Vogliamo", hanno depositato questa mattina una mozione con cui.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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