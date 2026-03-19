Un consigliere di maggioranza alla Municipalità Vomero Arenella ha accusato la presidente di gestire in modo “arbitrario ed autoritario”. La denuncia è stata presentata durante una riunione del consiglio comunale di Napoli, nel corso della quale sono stati sollevati dubbi sulla modalità di conduzione delle decisioni interne all’ente locale. La discussione si è concentrata sulla possibilità che tali pratiche possano essere considerate lecite o meno.

Tempo di lettura: 4 minuti Alta tensione alla Municipalità Vomero Arenella, dove un consigliere di maggioranza accusa la presidente di gestione “arbitraria ed autoritaria “. Daniele Quatrano, capogruppo di Napoli Solidale, lo ha messo nero su bianco in un’interrogazione al Comune di Napoli. Oggetto: i poteri del Presidente di Municipalità. La lettera è indirizzata al direttore generale e al segretario generale di Palazzo San Giacomo. A indurlo a questo passo è stato l’ultimo scontro con la presidente Clementina Cozzolino, esponente del Pd. Ieri, 18 marzo, “per l’ennesima volta – sostiene il consigliere nella pec – è stato impedito al sottoscritto di intervenire sull’ordine dei lavori”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vomero, consigliere ‘denuncia’ presidente a Comune di Napoli: “Gestione autoritaria, può farlo?”

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