Un ex leader politico ha cercato di ottenere l’unità politica, ma il suo obiettivo è stato considerato irrealizzabile. Le sue richieste sono state viste come troppo ambiziose, e alcuni commentatori sottolineano che bisogna adattarsi alle condizioni esistenti, specialmente quando si ricevono ingenti finanziamenti pubblici. La vicenda evidenzia le difficoltà di raggiungere un consenso in un contesto di interessi divergenti.

POSTA NAPOLISTA - Di Fabrizio Centofanti. Bisogna adattarsi alla realtà, soprattutto se ti danno tanti soldi. Incassa e zitto. Nei sogni non crede più nessuno Cm Bergamo 22022026 - campionato di calcio Serie A Atalanta-Napoli foto Cristiano MazziImage Sport nella foto: Antonio Conte . Che pretese! dirà subito qualcuno. Bisogna adattarsi alla realtà, soprattutto se ti danno tanti soldi. Incassa e zitto. Non credo che Conte abbia pensato ai soldi, perché già ce n’ha. Piuttosto aveva un sogno, condiviso con la sua famiglia. Far coincidere il bello con il buono, il paradiso della natura con quello del successo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte voleva l’impossibile, voleva l’unità

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CEO never smiles, until she gets pregnant after a one-night stand, he spoils her madly!

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