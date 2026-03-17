Una scrittrice di libri per bambini è accusata di aver somministrato fentanyl al marito in un cocktail Moscow Mule, causando la sua morte. La donna, che aveva intenzione di lasciarlo senza voler dividere i soldi, rischia ora l’ergastolo. La sua immagine pubblica di madre affettuosa si contrappone a un comportamento che ha portato all’episodio fatale.

Dietro l’immagine pubblica di una madre amorevole e autrice di libri per l’infanzia, si nascondeva una calcolatrice spietata, disposta a tutto per mantenere il proprio status sociale. Una giuria di Park City, nello Utah, ha giudicato la 35enne Kouri Richins colpevole di omicidio aggravato, falsificazione e frode assicurativa per aver assassinato il marito Eric con una dose massiccia di Fentanyl. La sentenza definitiva, che potrebbe tradursi in un ergastolo, verrà emessa il prossimo 13 maggio. Il movente: debiti, un amante e una polizza falsa. Il processo ha smontato pezzo per pezzo la facciata di Kouri Richins. Secondo quanto emerso in aula... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Voleva lasciare il marito ma non voleva dargli i suoi soldi”: lo uccide mettendo il fentanyl nel suo Moscow Mule, scrittrice di libri per bambini rischia l’ergastolo

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