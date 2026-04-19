Mio marito non voleva sapere niente della sua malattia Voleva cantare per forza e mi ha detto ‘non so se ci sarò l’anno prossimo’ | la commozione di Maria moglie di Sandro Giacobbe

Il 19 aprile, durante una puntata di “Domenica In”, è stata invitata la vedova di un noto artista scomparso lo scorso dicembre. La donna ha condiviso i dettagli degli ultimi mesi di vita del marito, deceduto a 75 anni per un cancro alla prostata e metastasi ossee. Ha ricordato come il marito, nonostante la malattia, insistesse nel voler continuare a cantare e aveva espresso incertezza sul futuro.

La vedova di Sandro Giacobbe, l’artista morto il 5 dicembre scorso a 75 anni per cancro alla prostata e metastasi ossee, Marina Peroni è stata ospite nella puntata di oggi, 19 aprile, a “Domenica In” per raccontare gli ultimi mesi. Giacobbe ha tenuto l’ultimo concerto il 24 ottobre tra mille difficoltà ed è proprio la vedova a raccontare a Mara Venier quanto sia stato difficile cercare di fargli cambiare idea per far sì che si concentrasse solo sulla salute. “Noi quel concerto lì non volevamo più farglielo fare – ha detto Peroni – perché avevamo paura, perché lui comunque era fragile e se si sentiva male da un momento all’altro, anche in momenti inaspettati.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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