Caso Keu terminati gli interventi di bonifica sulla regionale 429 | Ma l’attenzione resta alta

Gli interventi di bonifica sulla regionale 429, nel caso Keu, sono stati completati. L’assessore regionale all’ambiente ha annunciato che le operazioni sono terminate e che l’attenzione sulla zona rimane elevata. La regione ha coordinato le attività di bonifica e monitoraggio, coinvolgendo le autorità competenti. La situazione è stata ufficialmente aggiornata durante un incontro con le autorità locali e i tecnici incaricati.

EMPOLI L’assessore regionale all’ambiente David Barontini ha incontrato ieri (19 aprile) ad Empoli, assieme alla consigliera regionale Irene Galletti, il sindaco Alessio Mantellassi, l’assessora comunale all’ambiente Laura Mannucci e i tecnici dell’amministrazione comunale, recandosi poi in località Molin Nuovo per un sopralluogo nei pressi della strada regionale 429 nell’area interessata dagli interventi di bonifica della presenza di Keu, residuo di produzione derivante dal trattamento dei fanghi prodotti dagli scarti della concia delle pelli che, se non trattato adeguatamente, si caratterizza come rifiuto e contiene elementi nocivi per la salute. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Caso Keu, terminati gli interventi di bonifica sulla regionale 429: “Ma l’attenzione resta alta” Articoli correlati Movimento Consumatori: "Caso Keu, la bonifica del sito in capo all'azienda e i rischi per il territorio"La sentenza sul sito contaminato dal Keu del cantiere Le Rose ha visto prevalere le posizioni di orafi e conciatori, stabilendo che l’azienda... Olivo colpito da Xylella a Bitonto, l'assessore regionale Paolicelli: "Caso isolato, manteniamo alta l’attenzione"Il membro della Giunta Decaro: "So bene quanto la decisione di procedere all’abbattimento degli alberi infetti sia dolorosa, ma è una misura... Altri aggiornamenti su Caso Keu terminati gli interventi di... Argomenti discussi: Bonifica Keu sulla 429. Teli e canali di drenaggio: Terreno impermeabile. Caso Keu, terminati gli interventi di bonifica sulla regionale 429: Ma l'attenzione resta altaEMPOLI _ L’assessore regionale all’ambiente David Barontini ha incontrato ieri (19 aprile) ad Empoli, assieme alla consigliera regionale Irene Galletti, il sindaco Alessio Mantellassi, l’assessora com ... msn.com Caso keu, la replica dei consumatori: Rimane una ferita ambientaleUna sentenza che lascia aperta una ferita ambientale e sociale. Il Movimento Consumatori ha definito così il pronunciamento del Consiglio di Stato sul caso keu, in relazione al ricorso presentato da ... lanazione.it