Consulta di Roma il metodo mafioso degli antifascisti e la disinformazione della sinistra

Da ilprimatonazionale.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo l’assalto alla plenaria della Consulta provinciale degli studenti di Roma, si sono moltiplicati i messaggi di disinformazione e accuse di metodi mafiosi rivolti agli antifascisti. Le forze dell’ordine stanno indagando sui responsabili dell’attacco e sulle modalità con cui sono stati organizzati gli scontri. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le dinamiche dell’incidente o le eventuali responsabilità. La situazione rimane sotto osservazione mentre si cerca di ricostruire quanto accaduto.

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Roma, 27 mag – Il giorno dopo l’assalto alla plenaria della Consulta provinciale degli studenti di Roma, la macchina della disinformazione si è già messa in moto. La dinamica è sempre la stessa: prima si impedisce fisicamente lo svolgimento di un’assemblea, poi si prova a riscrivere l’accaduto; prima si alza la tensione, poi ci si presenta come vittime; prima si contesta una maggioranza eletta, poi si accusa quella maggioranza di “violenza” perché non accetta di farsi mettere sotto sequestro politico. È quanto accaduto dopo la seduta della Consulta, già al centro delle polemiche per il cambio di nome della commissione “Antifascismo e memoria storica”, diventata “Memoria storica e democrazia”. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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