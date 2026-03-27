Omicidio Diabolik appello Roma conferma ergastolo a Calderon | escluso il metodo mafioso

La Corte d’Assise d’Appello di Roma ha confermato la condanna all’ergastolo per Raul Calderon per l’omicidio di Diabolik. I giudici hanno escluso che il delitto fosse stato commesso con modalità mafiose. La sentenza è definitiva e non prevede ulteriori gradi di giudizio. La decisione riguarda un procedimento iniziato dopo la condanna di primo grado.

I giudici della Corte d’Assise d’Appello di Roma, hanno confermato condanna all’ergastolo Raul Esteban Calderon, al secolo Gustavo Alejandro Musumeci, per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, storico capo degli Irriducibili, conosciuto come Diabolik, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto 2019 al Parco degli Acquedotti a Roma. I giudici, secondo quanto apprende LaPresse hanno però confermato anche, come già stabilito nella sentenza di primo grado, l’esclusione del metodo mafioso e l’assoluzione di Leandro Bennato. Nella scorsa udienza la procura generale della Corte d’Appello di Roma aveva chiesto la conferma della condanna per l’esecutore materiale del delitto, ma anche di riconoscere il metodo mafioso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Omicidio Diabolik, appello Roma conferma ergastolo a Calderon: escluso il metodo mafioso Articoli correlati Omicidio Diabolik, chiesto ergastolo per il presunto killer Calderon: “E’ un delitto di mafia”Il sostituto procuratore generale della Corte d’Appello di Roma ha chiesto la conferma della condanna all’ergastolo, e il riconoscimento... Diabolik, chiesta la conferma dell’ergastolo per il killer di Piscitelli: “Delitto di stampo mafioso”La Procura generale ha chiesto di confermare l’ergastolo per Calderon per l’omicidio di Fabrizio 'Diabolik' Piscitelli e di riconoscere l’aggravante... Una selezione di notizie su Omicidio Diabolik Omicidio Diabolik: appello Roma conferma l’ergastolo a Calderon, ma non fu mafiaI giudici della Corte d’Assise d’Appello di Roma, hanno confermato condanna all’ergastolo Raul Esteban Calderon, al secolo Gustavo Alejandro Musumeci, per l’omicidio di ... laspia.it Omicidio Diabolik, ergastolo confermato a CalderonLa Corte d’Assise d’Appello di Roma ha confermato l’ergastolo a Raul Esteban Calderon, al secolo Gustavo Alejandro Musumeci, per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso il 7 agos ... radiocolonna.it