Roma usura con tassi al 300% e metodo mafioso | arrestati due imprenditori sequestrati 3 milioni di euro

Due imprenditori calabresi sono stati arrestati a Roma con l’accusa di usura e estorsione aggravata. Durante l’operazione sono stati sequestrati circa 3 milioni di euro, oltre a armi e contanti. Le indagini hanno accertato che avevano concesso prestiti con tassi di interesse fino al 300%, usando metodi riconducibili a pratiche mafiose. I provvedimenti sono stati emessi a seguito di un’indagine coordinata dalle autorità locali.

Due imprenditori originari della Calabria sono stati arrestati a Roma con l’accusa di usura ed estorsione aggravate dal metodo mafioso. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma – Direzione Distrettuale Antimafia, è stata eseguita dai Finanzieri del Comando Provinciale, su ordinanza del Tribunale locale. Gli arrestati sono ritenuti responsabili di aver concesso prestiti a tassi superiori al 300% annuo, ricorrendo a minacce tipiche delle organizzazioni mafiose. Indagini e struttura criminale Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, le indagini sono state condotte dalle unità specializzate del G.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Roma, usura con tassi al 300% e metodo mafioso: arrestati due imprenditori, sequestrati 3 milioni di euro Notizie correlate Roma. Usura ed estorsione aggravate dal metodo mafioso. Ricostruiti dalla GdF prestiti con tassi superiori al 300%. Arrestati due imprenditori e sequestrate armi automaticheCronache Cittadine ROMA – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma – Direzione Distrettuale... In carcere per usura con metodo mafioso: l'indagato si presenta davanti al gipSottoposto a interrogatorio di garanzia il 54enne di Mesagne accusato di aver taglieggiato delle persone, pretendendo tassi fino al 192 percento... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Fido di fatto con usura: la banca perde e i garanti non pagano. Roma, usura con tassi al 300% e metodo mafioso: arrestati due imprenditori, sequestrati 3 milioni di euroDue imprenditori calabresi arrestati a Roma per usura ed estorsione aggravata: prestiti a tassi mafiosi e sequestri di armi e contanti. virgilio.it Confederazione cosentina a Roma: arrestati i colletti bianchi con l'arsenale da guerraL'inchiesta ha documentato un volume d'affari superiore ai 3 milioni di euro, erogati a favore di almeno 25 persone tra cui diversi nomi noti del tessuto professionale capitolino ... romatoday.it