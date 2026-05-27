Consorzio Asi riunione operativa con l' assessore regionale Confindustria e sindacati

Una riunione si è svolta nella sede del Consorzio Asi di Caserta tra la presidente dell’ente e l’assessore regionale alle Attività Produttive e allo Sviluppo Economico. Presenti anche rappresentanti di Confindustria e dei sindacati.

Si è tenuta presso la sede del Consorzio Asi di Caserta una riunione operativa tra la presidente Annamaria Dell’Aprovitola e l’assessore alle Attività Produttive e allo Sviluppo Economico della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola. Al tavolo hanno partecipato il Comitato Direttivo e i dirigenti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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