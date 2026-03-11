Sul consenso nessun passo indietro | mozione in Consiglio regionale contro il Ddl Bongiorno

Oggi in Consiglio regionale è stata presentata una mozione dai gruppi di maggioranza, tra cui M5S, Pd, Per la Puglia e Prossima, che si oppone al Ddl Bongiorno. La richiesta è quella di chiedere alla Giunta di intervenire con il Governo nazionale e il Senato, mantenendo fermo il principio che sul consenso non si farà alcun passo indietro.

È stata presentata questa mattina in conferenza stampa la mozione sottoscritta dai gruppi di maggioranza M5S, Pd, Per la Puglia e Prossima sul cosiddetto Ddl Bongiorno, per chiedere alla Giunta, per quanto di propria competenza, di attivarsi con il Governo nazionale e il Senato affinché vengano. 🔗 Leggi su Baritoday.it

