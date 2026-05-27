Consiglio regionale Campania scoccano le 14.30 E la destra blocca la discussione sul Cpr di Castel Volturno
Alle 14.30, il consiglio regionale della Campania ha interrotto la discussione sul Centro di permanenza per i rimpatri di Castel Volturno. La destra ha bloccato la seduta, impedendo il voto sul progetto, segnando il primo scontro aperto tra maggioranza e opposizione nella legislatura.
Non si arriva al voto contro il Centro rimpatri voluto dal governo nel Casertano: è il primo vero scontro tra maggioranza e opposizione in questa legislatura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
MASSIMILIANO MANFREDI NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA, MANCA PERO' LA GIUNTA
Notizie e thread social correlati
CPR a Castel Volturno, il Forum Terzo Settore Campania dice NOIl Forum del Terzo Settore della Campania ha annunciato di essere contrario all’apertura di un Centro di Permanenza per i Rimpatri a Castel Volturno.
CPR a Castel Volturno, il Forum Terzo Settore Campania dice no: “Servono integrazione e diritti, non detenzione”Il dibattito sulla possibilità di istituire un Centro di permanenza per i rimpatri a Castel Volturno si intensifica, con il Forum Terzo Settore...
Consiglio regionale Campania, scoccano le 14.30. E la destra blocca la discussione sul Cpr di Castel VolturnoSono le ore 14.30 in Consiglio regionale della Campania e prima di allora la discussione su vari punti all'ordine del giorno era tutto sommato proseguita placidamente, quasi noiosa. Quando si tocca il ... fanpage.it
Mozione in Regione sul Cpr, scontro tra maggioranza e opposizione: salta la discussioneVillano: Questione che va oltre, si parla del futuro del territorio. Grimaldi: Pura demagogia, distinguere i palchi dall'aula ... casertanews.it