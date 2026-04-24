CPR a Castel Volturno il Forum Terzo Settore Campania dice no | Servono integrazione e diritti non detenzione

Da casertanews.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito sulla possibilità di istituire un Centro di permanenza per i rimpatri a Castel Volturno si intensifica, con il Forum Terzo Settore Campania che esprime forte opposizione. Secondo l’organizzazione, invece di prevedere strutture di detenzione, sono necessarie politiche di integrazione e tutela dei diritti. La discussione si amplia, coinvolgendo diversi attori locali e associazioni che si oppongono all’ipotesi di un CPR nella zona.

Si allarga il fronte del dissenso contro l’ipotesi di realizzazione di un Centro di permanenza per il rimpatrio a Castel Volturno. Anche il Forum Terzo Settore Campania interviene con una presa di posizione netta, esprimendo “ferma contrarietà” al progetto e chiedendo un cambio di rotta nelle.🔗 Leggi su Casertanews.it

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