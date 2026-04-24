CPR a Castel Volturno il Forum Terzo Settore Campania dice no | Servono integrazione e diritti non detenzione

Il dibattito sulla possibilità di istituire un Centro di permanenza per i rimpatri a Castel Volturno si intensifica, con il Forum Terzo Settore Campania che esprime forte opposizione. Secondo l’organizzazione, invece di prevedere strutture di detenzione, sono necessarie politiche di integrazione e tutela dei diritti. La discussione si amplia, coinvolgendo diversi attori locali e associazioni che si oppongono all’ipotesi di un CPR nella zona.

Si allarga il fronte del dissenso contro l’ipotesi di realizzazione di un Centro di permanenza per il rimpatrio a Castel Volturno. Anche il Forum Terzo Settore Campania interviene con una presa di posizione netta, esprimendo “ferma contrarietà” al progetto e chiedendo un cambio di rotta nelle.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate CPR a Castel Volturno, il Forum Terzo Settore Campania dice NOTempo di lettura: 2 minutiIl Forum del Terzo Settore della Campania esprime la propria netta e ferma contrarietà all’ipotesi di apertura di un Centro... Arci Caserta contro il nuovo CPR: “43 milioni per la detenzione, zero per diritti e integrazione”Si alza un fronte di opposizione netto contro il progetto di realizzazione di un nuovo Centro di permanenza per il rimpatrio a Castel Volturno. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il Viminale vuole un Cpr a Castel Volturno, no del governatore campano Fico; Un centro di permanenza per il rimpatrio a Castel Volturno: pubblicato il bando da oltre 41 milioni di euro; Cpr a Castel Volturno, Libera e Comitato don Diana: Non si deve fare. Il vescovo: Scelta che addolora. Fico: La Regione si oppone; A Castel Volturno bando da 43,3 milioni per realizzare il Centro per il rimpatrio. Cpr a Castel Volturno, coro di no dall’arcivescovo a Fico: Ci opponiamo«La scelta di costruire un Cpr a Castel Volturno mi addolora profondamente. È un’offesa per un territorio già troppe volte mortificato da decisioni sconsiderate». Con queste parole, l’arcivescovo di C ... napoli.repubblica.it Nuovo Cpr a Castel Volturno, esplode lo scontro politicoEsplode la lite sul Cpr a Castel Volturno: il governatore Fico annuncia opposizione al bando da 41 milioni del governo. stylo24.it #Hojlund non è al meglio, può saltare la Cremonese: cosa filtra da Castel Volturno x.com No ai CPR lager. Né a Castel Volturno, né altrove. La notizia del bando di Invitalia di 40 milioni di euro per la realizzazione di un CPR arriva proprio in giorni in cui arrivano notizie terribili in quello via Corelli a Milano, dove sono stati rinchiusi illegalmente anch facebook