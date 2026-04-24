Il Forum del Terzo Settore della Campania ha annunciato di essere contrario all’apertura di un Centro di Permanenza per i Rimpatri a Castel Volturno. La posizione è stata comunicata in un breve comunicato stampa, in cui si sottolinea la netta opposizione alla proposta di insediamento di questa struttura nel territorio. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle motivazioni o sui passaggi successivi viene fornito nel testo.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Forum del Terzo Settore della Campania esprime la propria netta e ferma contrarietà all’ipotesi di apertura di un Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) nel territorio di Castel Volturno. “ Una scelta che riteniamo profondamente sbagliata, sia per la natura intrinseca di queste strutture, sia per l’impatto che avrebbero su un tessuto sociale già estremamente fragile e complesso. – spiega il portavoce Giovanpaolo Gaudino – La nostra opposizione non è solo logistica, ma di principio. I CPR sono luoghi di privazione della libertà che troppo spesso si trasformano in “zone grigie” del diritto, dove la dignità umana viene messa in secondo piano rispetto a logiche emergenziali di controllo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - CPR a Castel Volturno, il Forum Terzo Settore Campania dice NO

Notizie correlate

Il Forum Terzo Settore Campania al Presidente Fico: “La Regione impugni la Manovra 2026 davanti alla Consulta”UNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.

Migranti: bando da 41 milioni per Cpr di 120 posti a Castel VolturnoUn Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) sarà realizzato a Castel Volturno, in provincia di Caserta E’ quanto prevede un bando da 41 milioni di...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Il Viminale vuole un Cpr a Castel Volturno, no del governatore campano Fico; Un centro di permanenza per il rimpatrio a Castel Volturno: pubblicato il bando da oltre 41 milioni di euro; Cpr a Castel Volturno, Libera e Comitato don Diana: Non si deve fare. Il vescovo: Scelta che addolora. Fico: La Regione si oppone; A Castel Volturno bando da 43,3 milioni per realizzare il Centro per il rimpatrio.

Cpr a Castel Volturno, coro di no dall’arcivescovo a Fico: Ci opponiamo«La scelta di costruire un Cpr a Castel Volturno mi addolora profondamente. È un’offesa per un territorio già troppe volte mortificato da decisioni sconsiderate». Con queste parole, l’arcivescovo di C ... napoli.repubblica.it

Un centro di permanenza per rimpatrio (Cpr) a CASTEL VOLTURNO. Il governo ha varato il bando da 43 MILIONI DI EURO. E Stefano Graziano va all’attaccoDopo un paio di anni di dialettica tra il ministero dell'interno e il comune è arrivato il via libera. Sarà impiantato nel parco umido la piana ... casertace.net

#Hojlund non è al meglio, può saltare la Cremonese: cosa filtra da Castel Volturno x.com

No ai CPR lager. Né a Castel Volturno, né altrove. La notizia del bando di Invitalia di 40 milioni di euro per la realizzazione di un CPR arriva proprio in giorni in cui arrivano notizie terribili in quello via Corelli a Milano, dove sono stati rinchiusi illegalmente anch - facebook.com facebook