CPR a Castel Volturno il Forum Terzo Settore Campania dice NO

Da anteprima24.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Forum del Terzo Settore della Campania ha annunciato di essere contrario all’apertura di un Centro di Permanenza per i Rimpatri a Castel Volturno. La posizione è stata comunicata in un breve comunicato stampa, in cui si sottolinea la netta opposizione alla proposta di insediamento di questa struttura nel territorio. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle motivazioni o sui passaggi successivi viene fornito nel testo.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Forum del Terzo Settore della Campania esprime la propria netta e ferma contrarietà all’ipotesi di apertura di un Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) nel territorio di Castel Volturno. “ Una scelta che riteniamo profondamente sbagliata, sia per la natura intrinseca di queste strutture, sia per l’impatto che avrebbero su un tessuto sociale già estremamente fragile e complesso. – spiega il portavoce Giovanpaolo Gaudino – La nostra opposizione non è solo logistica, ma di principio. I CPR sono luoghi di privazione della libertà che troppo spesso si trasformano in “zone grigie” del diritto, dove la dignità umana viene messa in secondo piano rispetto a logiche emergenziali di controllo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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